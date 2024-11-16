ترامب للجامعات الأمريكية: "اضربوا بقوة ضد معاداة السامية بينكم أو ستخسرون التمويل"

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب باتخاذ "خطوات حاسمة للقضاء على معاداة السامية ودعم الإرهاب الإسلامي في المؤسسات التعليمية الأمريكية، وخاصة في الجامعات الكبرى". وقال"في أول أسبوع لي في المكتب البيضاوي، ستبلغ إدارتي كل رئيس كلية أنه إذا لم تنهوا الدعاية المعادية للسامية، فسوف يخسرون اعتمادهم ودعمهم الفيدرالي".

وارتفعت معاداة السامية بشكل كبير في جميع أنحاء الولايات المتحدة في أعقاب هجوم حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023 وحرب غزة التي تلت ذلك، ولم يكن ذلك في أي مكان أكثر من الحرم الجامعي الذي شهد مظاهر دعم الفلسطيننين.

وقال ترامب: "لن ندعم إنشاء المتعاطفين مع الإرهاب ولن نفعل ذلك بالتأكيد على الأراضي الأمريكية؛ لن نفعل ذلك في أي مكان".وأضاف "بعد ذلك، سأبلغ كل مؤسسة تعليمية في أرضنا أنه إذا سمحت بالعنف أو المضايقة أو التهديدات ضد الطلاب اليهود، فإن المدارس ستتحمل المسؤولية عن انتهاكات قانون الحقوق المدنية".

وأشار ترامب إلى أنه "من المهم للغاية أن يتمتع الأميركيون اليهود بحماية متساوية بموجب القانون وسوف يحصلون عليها. وفي الوقت نفسه، ستتحرك إدارتي بسرعة لاستعادة الأمان للطلاب اليهود واليهود في الشوارع الأميركية".

ومع ذلك، لم يقتصر ارتفاع الكراهية ضد اليهود على الأوساط الأكاديمية، حيث ارتفعت الهجمات المعادية للسامية بمئات النقاط المئوية، وخاصة في المدن الكبرى.