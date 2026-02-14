جنسيات عناصر "داعش" المنقولين من سوريا إلى العراق "ينتمون لـ61 دولة، من بينهم 4 آلاف و253 عربيا و983 أجنبيا"

قال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية محمد لعيبي، اليوم السبت، إن "العدد الكلي للسجناء المنقولين بلغ 5 آلاف و703، وينتمون لـ61 دولة، من بينهم 4 آلاف و253 عربياً و983 أجنبياً"، لافتاً إلى أن "عدد العراقيين بلغ 467، أما السوريين 3 آلاف و543، ويتوزع البقية على عدد آخر من الجنسيات".وتابع "تم تأهيل سجن الكرخ المركزي لاستقبالهم، وتم تصنيف السجناء من خلال قاعدة البيانات التي تم تزويد العراق بها من قبل التحالف الدولي".

وكانت وزارة العدل العراقية، قد نشرت في وقت سابق من، اليوم السبت، جنسيات سجناء تنظيم "داعش" الذين تم نقلهم من سوريا إلى مرافق احتجاز في العراق، في عملية قادتها القيادة المركزية الأميركية وانتهت الخميس المنصرم، وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن "بغداد تجري محادثات مع بعض الدول لترحيل سجناء ’داعش’ قريباً.وأضاف أن بغداد ستحتاج إلى مساعدات مالية إضافية للتعامل مع هذا التدفق".

وكان وزير العدل العراقي خالد شواني، ذكر أن الخميس المنصرم، هو موعد وصول آخر دفعة إلى العراق من المعتقلين المنتمين إلى تنظيم "داعش" من السجون التي كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال شرق سوريا، مشيراً إلى إيداعهم في سجون شديدة الحراسة في بغداد"، وتابع"شكّل فريقاً أمنياً داخلياً للإشراف على عملية الاستلام، إلى جانب فريق فني برئاسة وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لتولي التحقيقات، فضلاً عن تشكيل هيئة قضائية متخصصة لإعداد ملفات الدعاوى وتصنيف التهم وفق قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العراقي، تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم المختصة".