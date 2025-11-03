كيف حاول مواطنان تركيان التسلل إلى إسرائيل؟

التهديد التركي على حدود الأردن - اتجاه مقلق على الحدود يتمثل في تسلل مواطنين أتراك إلى منطقة السياج يدعون أنهم جاؤوا فقط للبحث عن عمل. ينون شالوم يتاح، المراسل العسكري للقناة العبرية، نشر هذا المساء (الاثنين) أنه في نهاية الأسبوع الماضي رصد مقاتلو لواء البقاع محاولة تسلل عبر الحدود - وألقوا القبض على مواطنين تركيين في منطقة السياج ادعيا أثناء التحقيق: "جئنا للبحث عن عمل".

اليوم أُعيدوا إلى الأردن بعد انتهاء تحقيق الشاباك، ووفقًا لمصادر أمنية يُتوقع ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي قريبًا.

في جهاز الأمن قلقون من هذا الاتجاه – فقط في الأسبوع الماضي قدمت النيابة لوائح اتهام ضد ثلاثة مواطنين أتراك عملوا على استيراد مسدسات من تاجر إيراني، أحدهم حاول التسلل عبر الحدود مرتين وتم القبض عليه.