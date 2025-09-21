هل ستمثل الوزيرة ماي غولان للتحقيق مرة أخرى؟ يتم بحث تقديم لائحة اتهام

قد يعجبك أيضًا -

قضية ماي غولان: وزيرة المساواة الاجتماعية وتعزيز مكانة المرأة لا تنوي الحضور الأحد للتحقيق في وحدة لاهف 433، رغم أنه تم استدعاؤها مرة أخرى، وفقاً لما علمته i24NEWS مساء السبت. ضباط كبار في الشرطة يوجهون انتقادات شديدة لسلوكها. في الوقت نفسه، توضح الشرطة: إذا لم تحضر جولان - ستُقدم لائحة اتهام ضدها رهناً بجلسة استماع.

التحقيق يركّز حالياً على مسار نقل الأموال إلى يدي الوزيرة. التحقيق مع والدة غولان لم يساعد الشرطة – فهناك من يقول إن صمتها قد ورّطها حتى أكثر.

بخصوص قضية مختبر المخدرات التي ظهرت نتيجة القضية: يتعزز الشك ضد زوج مديرة مكتب جولان – حيث تم اكتشاف المختبر في منزلها. ووفقاً لمصدر في التحقيق، فإن رواية مديرة المكتب "غير موثوقة"، ويستمرون في ربطها بجرائم المخدرات.

كذلك، وصلت بالفعل بعض نتائج المختبر، فعلى سبيل المثال بالإضافة إلى الاشتال التي ضُبطت في سياراتهم، أحدهم كما أفبد لدينا يمتلك سيارة تابعة لمكتب رئيس الحكومة، تم العثور على عدة غرامات من مخدرات من نوع القنب. تم تمديد اعتقال الزوج مرة أخرى - والتقديرات تشير إلى أنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضده في الأيام القريبة المقبلة.

نذكّر أنه هذا الأسبوع تم اعتقال محامٍ مقرب من الوزيرة غولان ومرتبط بجمعيات، وتم توقيف آخرين - من بينهم الوزيرة نفسها - خلال مداهمة الشرطة لمكتب تعزيز مكانة المرأة. الشبهات: الحصول على شيء عن طريق الاحتيال واستخدام أموال الجمهور. فُتحت التحقيقات في أعقاب تحقيق إخباري لقناة 12 كشف أن "الوزيرة استخدمت على ما يبدو صلاحياتها وموارد الدولة المخصصة لها بحكم مناصبها من أجل تعزيز مصالحها السياسية والشخصية".