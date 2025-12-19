وكالة بيت مال القدس الشريف: القيمة الإجمالية للمشاريع برسم عام 2025، بلغت 8 ملايين دولار

في لقاء خصص لتقديم حصيلة عمل الوكالة برسم سنة 2025 ومخطط عملها برسم سنة 2026، أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي بالرباط ، على أن "القيمة الإجمالية لمشاريع الوكالة برسم عام 2025، بلغت 8 ملايين دولار"، مشيرا إلى أن "ميزانية المشاريع المنفذة في القدس بلغت 6.5 ملايين دولار توزعت على قطاعات المساعدة الاجتماعية و التنمية البشرية" وتابع"المملكة المغربية تبقى الممول الوحيد للوكالة".

وبخصوص عام2026، أكد الشرقاوي على أن "الوكالة تتطلع إلى تجاوز أزمة النقص الحاد في التمويل، ومواصلة إصلاحها الإداري وتنفيذ استراتيجيتها الرقمية (2024–2027)، بما يمكنها من ترشيد الموارد وتحسين أداء البرامج والمشاريع، والاستمرار في تقديم الدعم الممكن للسكان الفلسطينيين"

وذكر الشرقاوي أن "هذه التدخلات تأتي في سياق آثار الحرب على قطاع غزة وما خلفته من تداعيات إنسانية واجتماعية واقتصادية متفاقمة، بالإضافة إلى الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مدينة القدس بفعل الأوضاع الأمنية الهشة"

وشارك في هذا اللقاء مدير عام الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، لؤي الحسيني، الذي قدم عرضا حول عمل الغرفة في إطار شراكتها مع الوكالة، ورئيسة جمعية “أصالة” لجمعية صاحبات الأعمال الفلسطينيات، رجاء الرنتيسي، والتي سلطت الضوء على برامج الجمعية ومبادراتها الهادفة إلى دعم المبادرة الاقتصادية وتعزيز تمكين النساء، في انسجام مع جهود تنشيط الاقتصاد الفلسطيني بالقدس.

من جهة أخرى، أوضح الشرقاوي على أن "الوكالة انخرطت، في ظل هذه الأوضاع، في حملة التعبئة الوطنية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، رئيس لجنة القدس، لإغاثة قطاع غزة، بتخصيص ميزانية بلغت 1.5 مليون دولار لحملات إغاثية تم تنفيذها في غزة".