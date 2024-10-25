تقرير: منظومة "ثاد" ثانية ستصل إسرائيل الأحد الوشيك، هل باتت الضربة الإسرائيلية ضد إيران قريبة؟

ستصل منظومة "ثاد" ثانية ستصل إسرائيل الأحد الوشي، وذلك في إطار التنسيق الإسرائيلي الأميركي لمواجهة طهران، بحسب ما أفادت به مصادر مقربة، فيما قلل الحرس الثوري الإيراني خلال الأيام المنصرمة من فعالية وأهمية منظمة "ثاد" الأميركية المضادة للصواريخ التي وصلت إلى إسرائيل، استعدادا للرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وأكدت المصادر أن "هناك تنسيقا واتفاقا مع الإدارة الأميركية في هذا الصدد"، وأوضحت أن إرسال منظومة "ثاد" ثانية جاء بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين إلى تل أبيب، والاطلاع على الأوضاع الدفاعية فيما يخص الصواريخ الباليستية.

وكان الحرس الثوري نصح، أمس الخميس، إسرائيل بعدم الاعتماد على منظومة "ثاد" الأميركية، معتبرا أنها "محدودة القوة"، بعدما أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن المنظومة الدفاعية الأولى وصلت إسرائيل وباتت جاهزة للعمل في أي وقت.

بينما جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، التأكيد على أن رد بلاده على أي هجوم إسرائيلي مرتقب سيكون محسوباً ومتناسباً، مذكراً في الوقت عينه أن طهران لا تسعى لتوسيع الصراع وإشعال الحرب.

وكانت إسرائيل قد توعدت برد قاتل ومفاجئ على الهجوم الإيراني، بينما حثتها واشنطن على اقتصار هجماتها على القواعد العسكرية دون المنشآت النفطية والنووية الإيرانية.