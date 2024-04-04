نحو التطبيع مع السعودية؟ ترامب يتحدث مع بن سلمان

تحدث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مؤخرا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. هذه هي المرة الأولى التي يكشف عن محادثتهم بشكل علني منذ أن غادر ترامب منصبه ، وفقا لمصدرين مقربين.

لم يكن واضحًا في تقرير نيويورك تايمز حول أي المواضيع ناقش الثنائي، وما إذا كانت هذه هي المحادثة الوحيدة لهما منذ مغادرة ترامب للبيت الأبيض. لم يستجب ممثلو الرئيس السابق ولا أي مسؤول في الحكومة السعودية لطلبات الرد على معدي التقرير.

يأتي التقرير عن مناقشتهم في الوقت الذي تنشغل فيه إدارة بايدن بمفاوضات معتدلة مع السعوديين، والتي نهدف إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، مع الاعتماد على العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية التي نشأت في إطار "اتفاقات أبراهام" خلال حكومة ترامب.

إذا تمكن الرئيس بايدن من تحقيق صفقة ثلاثية تشمل على الأرجح اتفاق سلام سعودي إسرائيلي، والتزام إسرائيلي بحل الدولتين، واتفاق دفاعي أمني للسعودية والولايات المتحدة، وتفاهمات بين الولايات المتحدة والسعودية على برنامج نووي مدني في السعودية - سيحتاج إلى دعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ للموافقة على الاتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية. ترامب، كمرشح جمهوري متوقع، قد يعرقل أي اتفاق.

لدى ترامب أسباب أخرى للحفاظ على علاقات دافئة مع الأمير بن سلمان. الرئيس السابق وجاريد كوشنر، صهره ومستشاره الأقدم السابق في البيت الأبيض، أقاموا علاقات قوية مع الأمير خلال فترة ولايتهم، واستغلوا هذه العلاقة الجيدة في أعمالهم الخاصة منذ مغادرتهم للحكومة.

كانت السعودية المحطة الأولى في الرحلة الخارجية الأولى لترامب كرئيس. أجرى دونالد ترامب صفقات كبيرة مع السعوديين، بما في ذلك بيع الأسلحة، ودافع عن الأمير محمد في أكبر أزمة دولية له، بعد أن خلصت وكالة الاستخبارات المركزية CIA إلى الاستنتاج أن ولي العهد أمر بقتل الصحافي المعارض جمال خاشقجي في عام 2018.

منذ أن ترك الرئاسة، استخدم ترامب علاقاته السعودية أكثر من مرة. في المقابل لتجهيزات الكشف عن حملته الانتخابية للرئاسة في تشرين ثاني/نوفمبر 2022 ، أبرمت "منظمة ترامب" صفقة مع حكومة عمان وشركة سعودية لتطوير العقارات بقيمة مليارات الدولارات في عمان. كما عمل ترامب مع صندوق الثروة الملكية السعودي ، وذلك لاستضافة جولة الغولف LIV التي تدعمها السعودية في بعض ملاعب الغولف الخاصة به.

كوشنر، صهر ترامب، يتمتع بدعم أكبر من الأمير محمد. بعد فقط ستة أشهر من تركه للحكومة، حصلت شركة الاستثمار الخاصة بكوشنر،Affinity Partners، حصص 2 مليار دولار من صندوق الاستثمار العام للسعودية، فيما وصف في الوثائق الداخلية بأنه "علاقة استراتيجية" مع كوشنر. لجنة من المستشارين في صندوق الثروة السيادي السعودي أوصت بعدم الاستثمار مع كوشنر، والذريعة هي عدم خبرته، لكن الأمير محمد رفض التوصيات.

وريث العرش السعودي ليس الزعيم الأجنبي الوحيد الذي تحدث مع ترامب مؤخراً. في الشهر الماضي استضاف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قصره مارالاجو في فلوريدا في اجتماع، وهو الاجتماع الثاني الذي يعقدونه في السنتين الأخيرتين. قال شخص مقرب من ترامب أن أوربان كان هو من طلب اللقاء.

في بعض تجمعاته، أثنى ترامب على أوربان - باعتباره زعيمًا قويًا بشكل لا يصدق.