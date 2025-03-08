حماس: مؤشرات إيجابية بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة

قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في بيان، مساء اليوم السبت،"تستمر جهود الوسطاء المصريين والقطريين لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والبدء في مفاوضات المرحلة الثانية، والمؤشرات إيجابية"، وتابع"نؤكد استعدادنا للدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات بما يحقق مطالب شعبنا، وندعو إلى تكثيف الجهود لتقديم المساعدات لقطاع غزة".

وأشار القانوع إلى أن"وفد حماس الذي وصل القاهرة منذ أمس، بحث سبل البدء بالمفاوضات في المرحلة الثانية، وإلزام إسرائيل بذلك. بالإضافة إلى مناقشة آليات تنفيذ نتائج القمة العربية".

وكان وفد حركة حماس قد وصل إلى القاهرة أمس الجمعة، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصرييين حول المقترحات الأميركية الأخيرة والخطة المصرية العربية. ووفقاً للصحيفة، فإنه بعد إغلاق المعابر في القطاع خلال الأسبوع الماضي، قد تتوقف السلطات الإسرائيلية عن إمداد قطاع غزة بالكهرباء والمياه. وإذا لم تنجح هذه الإجراءات، فقد تستأنف إسرائيل الغارات الجوية والعمليات التكتيكية في القطاع. كما قد تجبر إسرائيل مئات الآلاف من الفلسطينيين على مغادرة منازلهم مرة أخرى، والذين عادوا إلى منازلهم خلال وقف إطلاق النار.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أنه بمرور الوقت، وفي ظل غياب التقدم في إطلاق سراح الرهائن، فإن السلطات الإسرائيلية ستتمكن من تنفيذ عمليات قتالية في قطاع غزة، وخاصةً بعد تجديد مخزون إسرائيل من الأسلحة والذخيرة، كما أن الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب لم تعد تمارس ضغوطاً على إسرائيل.