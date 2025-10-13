كشف مصدر عربي لـقناة i24NEWS أن إلغاء زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى مصر جاء على خلفية اعتراض عدد من الدول، بينها إسبانيا وجنوب إفريقيا، التي توجهت إلى القاهرة معربة عن رفضها السماح لطائرته بالتحليق فوق أراضيها بسبب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، متسائلة كيف يمكن لمصر أن تدعوه رغم ذلك.

وأضاف المصدر أن رسائل وصلت من دوائر قريبة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكدت أن الوقت غير مناسب لأي مصافحة أو لقاء علني مع نتنياهو، وهو ما ساهم في اتخاذ القرار بإلغاء الزيارة.

وأشار المصدر إلى أن مجموعة من الصحفيين المصريين، بالتعاون مع منظمة "هند رجب"، درست إمكانية التوجه إلى القضاء المصري للمطالبة بإصدار مذكرة توقيف محلية ضد نتنياهو.

وبحسب المصدر، فقد تقرر إلغاء الزيارة بعد مشاورات داخلية مكثفة، خصوصًا مع الأجهزة الأمنية المصرية، وذلك لتجنّب أي إحراج دبلوماسي أو سياسي خلال القمة المقررة في شرم الشيخ.

وعلى صعيد متصل ذكر كل من موقع "والا" العبري وقناة الميادين أن إلغاء الزيارة جاء بسبب معارضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمشاركة في القمة إلى جانب نتنياهو، حيث أرسلت أنقرة رسالة إلى القاهرة والمنظمين مفادها أنها ستقاطع المؤتمر إذا حضر نتنياهو.