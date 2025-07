وزير الخارجية الإسرائيلي ينتقد الرئيس السوري:"خطابه يُمثّل تعبيراً عن دعم المهاجمين الجهاديين"

انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم السبت، بشدة ردّ الرئيس السوري أحمد الشرع على العنف الدامي في المناطق ذات الأغلبية الدرزية، قائلاً إن خطابه يُمثّل "تعبيراً عن دعم المهاجمين الجهاديين". وأضاف ساعر أن "الشرع عزز لومه لضحايا العدوان الجهادي بنظريات المؤامرة والاتهامات الموجهة لإسرائيل".

وتابع ساعر"الخلاصة - في سوريا الشرع، من الخطير للغاية أن تكون كردياً أو درزياً أو علوياً أو مسيحياً. وقد ثبت ذلك مراراً وتكراراً خلال الأشهر الستة الماضية. يقع على عاتق المجتمع الدولي التزام بضمان أمن وحقوق الأقليات في سوريا، وربط قبول سوريا المتجدد في الأسرة الدولية بحمايتهم".

