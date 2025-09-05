هكذا تفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية مستوطنات تتمدد وجغرافيا فلسطينية تتفتت

قد يعجبك أيضًا -

يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية صراعا متواصلا على الأرض..موسى.. كغيرِه من الفلسطينيين في الضفةِ الغربيةِ، يواجهُ تضييقاتٍ يوميةً من هجماتٍ للمستوطنين ومنعِ البناءِ ومصادرةِ الأراضي.. وتوسعٍ استيطانيٍ متواصلٍ يلتهمُ الأرضَ ويُضَيّقُ الخناقَ على سكانِها.. مراسلنا فراس حسن أجرى مقابلة معه خلال تقرير الميداني عن "السياسة الإسرائيلية" لفرض السيادة في الضفة الغربية، يمكنكم مشاهدته أعلاه والاطلاع على تفاصيل إضافية حول القضية.