هكذا تفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية مستوطنات تتمدد وجغرافيا فلسطينية تتفتت
"هذه التضييقات ليست مجردَ أحداثٍ متفرقةٍ بل جزءٌ من سياسةٍ أوسع كشفت مبكرًا ملامحَ المخططاتِ الإسرائيليةِ في فرضِ سيادتِها على الضفةِ الغربية"
يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية صراعا متواصلا على الأرض..موسى.. كغيرِه من الفلسطينيين في الضفةِ الغربيةِ، يواجهُ تضييقاتٍ يوميةً من هجماتٍ للمستوطنين ومنعِ البناءِ ومصادرةِ الأراضي.. وتوسعٍ استيطانيٍ متواصلٍ يلتهمُ الأرضَ ويُضَيّقُ الخناقَ على سكانِها.. مراسلنا فراس حسن أجرى مقابلة معه خلال تقرير الميداني عن "السياسة الإسرائيلية" لفرض السيادة في الضفة الغربية، يمكنكم مشاهدته أعلاه والاطلاع على تفاصيل إضافية حول القضية.
