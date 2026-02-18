سموتريتش :سأعمل على اتفاقيات أوسلو وفرض السيادة وتشجيع الهجرة من غزة والضفة

شارك رئيس حزب بتسلئيل سموتريتش، مساء الثلاثاء، في مؤتمر خاص مع قادة الاستيطان في الضفة الغربية، أعلن خلاله أن من بين أهدافه في الحكومة المقبلة العمل على إلغاء اتفاقيات أوسلو، معتبراً أن هذه الخطوة تمهّد لإنهاء وجود السلطة الفلسطينية.

وقال سموتريتش إن رؤيته تقوم على "إلغاء فكرة الدولة الفلسطينية" والسير نحو فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة، إضافة إلى تشجيع الهجرة من قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أنه لا يرى حلاً آخر على المدى الطويل.

وتستند مكانة السلطة الفلسطينية وصلاحياتها إلى اتفاقيات أوسلو، التي أرست ترتيبات إدارية وأمنية في الضفة الغربية، بما في ذلك تقسيمها إلى مناطق (A وB وC). وتتولى السلطة المسؤولية الأمنية والمدنية في مناطق (A)، والمسؤولية المدنية في مناطق (B)، بينما تبقى مناطق (C) تحت السيطرة الإسرائيلية.

وتشير تصريحات سموتريتش إلى توجه نحو إعادة فرض إدارة عسكرية إسرائيلية مباشرة في الضفة الغربية، تمهيداً لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة، وهي خطوة من شأنها إحداث تحول جذري في الواقع السياسي والقانوني القائم منذ توقيع الاتفاقيات في تسعينيات القرن الماضي.