تحديات صفقة الأسرى: مطالب حماس بإطلاق سراح 800 مقابل 40 مختطف والفوارق عن 'باريس 2'

وسط أجواء من التوتر والترقب، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن رئيس الموساد، ديدي برنيع، من المقرر أن يغادر إلى قطر لاستئناف المحادثات مع المسؤولين القطريين والمصريين في محاولة لتسوية الأزمة الناشئة حول المختطفين الإسرائيليين. ومن المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي "مساحة المناورة" المتاحة لبرنيع في هذه المحادثات الحاسمة، قبل طرح الموضوع للنقاش في المجلس الوزاري السياسي الأمني الموسع.

وفقًا لمصادر مطلعة، تشمل المحادثات جهودًا مكثفة لسد الفجوات بين إسرائيل وحماس، خاصة بشأن عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم. ومع ذلك، تبدو الفجوات واسعة، خاصةً فيما يتعلق بعدد السجناء وأسمائهم.

رد حماس، الذي وُصف بأنه يحتوي على "مطالب غير معقولة"، قد أثار رد فعل قوي من إسرائيل، التي تؤكد أن بعض هذه المطالب، مثل العودة الكاملة إلى شمال قطاع غزة، لا يمكن قبولها لأنها ستؤثر سلبًا على العمليات العسكرية والأمنية الإسرائيلية. وقد طالبت حماس، من خلال مفتاح الإفراج الذي قدمته للوسطاء، بإطلاق سراح عدد كبير من الأسرى مقابل الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين، مما يثير تساؤلات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت المطالب إلى إطلاق سراح نحو 800 "سجين" مقابل 40 رهينة إسرائيلية، وهو ما يُعد تحديًا كبيرًا في مفاوضات السلام. وتبرز الصعوبات أيضًا في مطلب حماس بالسماح لجميع الأسرى بالعودة إلى منازلهم، وهو ما تعارضه إسرائيل بشدة، مطالبةً بترحيل القتلة والأسرى "الثقيلين" إلى الخارج.

في ضوء هذه التطورات، تواجه إسرائيل وحماس مهمة صعبة في محاولة لتجسير الفجوات بينهما. وفي الوقت نفسه، تُظهر الولايات المتحدة "تفاؤلًا حذرًا" تجاه المحادثات المرتقبة في قطر، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة ولكن أيضًا على الأمل في إيجاد حل سلمي يضمن عودة المختطفين ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.