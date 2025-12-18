مصر: غضب واسع بعد العثور على قبر طفلة مفتوحًا في ظروف غامضة شمال البلاد

أثارت واقعة غامضة صدمة وغضبًا واسعَين في شمال مصر، بعد العثور على قبر طفلة مفتوحًا بعد أيام قليلة فقط من دفنها، في حادثة وُصفت بأنها انتهاك خطير لقدسية الموتى.

ووفق روايات أسرة الطفلة وسكان المنطقة، فقد جرى العثور على القبر مفتوحًا بشكل غير مبرر، بعدما أُزيحت الأحجار التي كانت تسد مدخله، رغم أن الدفن تم قبل نحو 48 ساعة فقط في إحدى قرى محافظة الدقهلية. وأكدت الأسرة أن فتح القبر لم يكن لأغراض دفن اعتيادية، ما عزز الشكوك بحدوث تدخل متعمد في الجثمان.

وعلى إثر الحادثة، تقدمت الأسرة ببلاغ رسمي إلى الشرطة، التي باشرت تحقيقًا موسعًا لكشف ملابسات الواقعة. وتشمل التحقيقات جمع إفادات من سكان المنطقة، إضافة إلى فحص تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة، في محاولة لتحديد هوية المتورطين.

وأدى الحادث إلى تعميق مأساة الأسرة وزيادة حالة الصدمة داخل المجتمع المحلي، حيث طالب الأهالي السلطات بتشديد الرقابة على المقابر ومنع أي اعتداءات أو أعمال تخريب قد تمس حرمة الموتى، في ظل مخاوف من تكرار مثل هذه الوقائع.