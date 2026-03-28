أفاد مصدر يمني، تحدث اليوم (السبت) إلى قناة i24NEWS، بأن "حرب المضائق قد بدأت، وأن الحوثيين سيهاجمون القوات البرية إذا ما غزت إيران". كما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ صباح اليوم باتجاه إسرائيل، وهي المرة الأولى منذ اندلاع الحرب مع إيران، التي تصادف اليوم مرور أربعة أسابيع عليها. وقد أُطلق الصاروخ في منطقة النقب وتم اعتراضه، دون وقوع إصابات.

"نفذنا عمليتنا العسكرية الأولى باستخدام صواريخ باليستية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية حساسة"، ادعى تنظيم الإرهاب اليمني، "عملياتنا ستستمر حتى تحقيق جميع أهدافنا، وسنواصل حتى تتوقف العدوانية في جميع الجبهات".

وفي غضون ذلك وبالتوازي مع الاتصالات مع إيران، تزداد التقديرات بأن الولايات المتحدة تستعد لعمل بري، إذ أن البنتاغون يدفع بقوات من الفرقة 82 إلى الشرق الأوسط. في الواقع، الحديث يدور عن وحدة الطوارئ رقم 100 في الجيش الأمريكي - في غضون 18 ساعة يمكنهم التواجد في أي نقطة على وجه الأرض - يقفزون للسيطرة على مطار، لتأمين حدود أو لصد غزو.

تأسست الوحدة قبل حوالي 100 عام، وحصلت على لقب "أول-أمريكان" أو AA لأنها جمعت جنوداً من جميع الولايات الـ48 (التي كانت في الولايات المتحدة آنذاك). رسخت مكانتها كأسطورة في الحرب العالمية الثانية، ضد ألمانيا النازية، في الساعات الأولى والمظلمة من سواحل فرنسا خلال غزو الحلفاء لنورماندي (يوم الإنزال - D-Day) عام 1944.

منذ ذلك الحين، شاركوا في عدد لا يحصى من العمليات. في عام 1989، أنزلوا في بنما ضمن عملية "هدف عادل" بهدف الإطاحة بالديكتاتور مانويل نورييغا. عندما كان تنظيم طالبان الإسلامي في شوارع كابول، عاصمة أفغانستان، في عام 2021 - كانت هذه الفرقة المحمولة جواً هي التي تم استدعاؤها لإنقاذ الأمريكيين الذين بقوا في العاصمة.