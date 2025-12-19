"شروق الشمس": خطة أمريكية لتحويل قطاع غزة إلى مدينة تكنولوجية متطورة

لتحويل القطاع إلى مدينة تكنولوجية متطورة، أعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخططاً بشأن إعادة إعمار غزة تحت اسم "شروق الشمس" Sunrise، وأشارت إلى أن فريقاً بقيادة ويتكوف وكوشنر وضعا خطة لتحويل القطاع المدمر إلى "مدينة عصرية"، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

في الوقت نفسه، قال متحدث باسم البيت الأبيض لـ"وول ستريت جورنال" إن ترمب يواصل متابعة ملف غزة وخطة السلام، لافتاً إلى أن إدارة ترمب تواصل العمل مع الشركاء لإرساء سلام دائم في غزة "كي تنعم بالازدهار".

وأضافت أن الخطة الأميركية التي صاغها فريق ترمب لا تتطرق إلى تفاصيل الدول أو الشركات التي ستمول إعادة إعمار غزة، كما لا تحدد أماكن إقامة مليوني فلسطيني مُهجر خلال فترة إعادة الإعمار.وأوضحت أن أميركا قدمت عرضاً مصوراً حافلاً بصور ناطحات السحاب وجداول التكاليف والرسوم البيانية لدول مانحة محتملة بينها دول خليجية وتركيا ومصر، لإقناعها بالمشاركة في المشروع.

وأضافت الصحيفة أن "المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر أعدا المشروع"، مشيرة إلى أن "المخطط "قد يلزم الولايات المتحدة بتغطية نحو 20% من بعض تكاليف إعادة الإعمار على مدى 10 سنوات".

وذكرت، في تقرير مطول عن الخطة، أن إدارة ترمب عرضت على الحكومات والمستثمرين الأجانب مشروعاً أطلقت عليه اسم "صن رايز" لتحويل "أنقاض غزة إلى مقصد سياحي ساحلي في المستقبل".

وقالت الصحيفةإن بعض المسؤولين الأميركيين الذين اطلعوا على الخطة شككوا في مدى واقعيتها، كما شككوا في إمكانية موافقة حركة "حماس" على نزع سلاحها وهو ما أشارت الصحيفة إلى أنه "شرط أساسي لوضع الخطة موضع التنفيذ". ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم إنهم لا يتوقعون نجاح الولايات المتحدة في إقناع الدول الغنية بتحمل تكاليف تحويل القطاع الذي تحول إلى أنقاض بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة إلى مدينة متطورة.