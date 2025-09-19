استطلاع رأي أمريكي: "37 في المئة يعتقدون أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل أكثر من اللازم"

قد يعجبك أيضًا -

ذكر استطلاع رأي أمريكي جديد نُشر، اليوم الجمعة، من قِبل مجلس شيكاغو للشؤون العالمية ومركز ليستر كراون إلى ارتفاع في عدد الأمريكيين الذين يعتقدون أن "الإدارة الأمريكية تُقدّم دعمًا ومساعدات عسكرية مُفرطة لإسرائيل في حربها مع حماس". وقال "37 في المئة من المُستطلَعين إن هذا الدعم مُفرط، بزيادة عن 30 في المئة العام المنصرم".

كما تُظهر البيانات أن 26% يعتقدون أن واشنطن قد وجدت التوازن المُناسب، بينما قال 10% فقط إن الدعم غير كافٍ، وهو انخفاض حاد مُقارنةً بـ 20% في عام 2024. ووفقًا للمتحدث باسم لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، مارشال ويتمان: "تتغير استطلاعات الرأي، لكن الواقع هو أن إسرائيل تخوض حربًا عادلة وأخلاقية ضد عدو همجي هاجم البلاد بوحشية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولا يزال يحتجز 48 رهينة. من مصلحة الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب حليف ديمقراطي". الفجوات بين الأحزاب في الولايات المتحدة لافتة للنظر بشكل خاص: أكثر من نصف الديمقراطيين (53%) زعموا أن إسرائيل تحظى بدعم مفرط، بزيادة عن 40% العام الماضي. بين المستقلين - 42% مقارنة بـ 34% في عام 2024. من ناحية أخرى، ارتفعت نسبة الجمهوريين الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة قد وجدت "التوازن الصحيح" من 23% إلى 47% بعد تغيير الإدارة، بوصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وفي السياق أكد المتحدث باسم التحالف الجمهوري اليهودي، سام ماركشتاين، أن "الدولة اليهودية لم يكن لها صديق في البيت الأبيض أفضل من الرئيس ترامب. لقد عززت قيادته الرائدة العلاقات مع إسرائيل إلى مستويات تاريخية، لا سيما في العملية الأمريكية التي أدت إلى القضاء على البرنامج النووي الإيراني".

كما وجد الاستطلاع أن 60% من الديمقراطيين و43% من المستقلين يعتقدون أن الولايات المتحدة لا ترسل مساعدات كافية إلى غزة، بينما يرى معظم الجمهوريين أن المبلغ الحالي كافٍ. وفيما يتعلق بحل الدولتين، لا تزال أغلبية معتدلة من الأميركيين (51%) تؤيده، مع دعم أوسع بين الديمقراطيين (63%) والمستقلين (53%)، في حين يعارضه الجمهوريون إلى حد كبير (58%).