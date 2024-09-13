تقرير: الإمارات تعتزم استئناف مفاوضات شراء طائرات إف-35 وطائرات مسيرة مسلحة من الولايات المتحدة إذا فاز ترامب

تعتزم الإمارات إحياء صفقة بمليارات الدولارات مع الولايات المتحدة لشراء طائرات مقاتلة من طراز F-35 وطائرات بدون طيار مسلحة إذا فاز دونالد ترامب بولاية رئاسية ثانية في نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك، وفقًا للعديد من الأشخاص المطلعين على الأمر الملف الذي أجرت رويترز مقابلة معه.

ولطالما سعت الإمارات إلى الحصول على الطائرة المقاتلة الأكثر تقدما، والمصنوعة بتقنية التخفي التي تسمح لها بالتهرب من اكتشاف العدو. وإذا وافقت الولايات المتحدة على عملية النقل، فستكون الإمارات ثاني دولة في الشرق الأوسط بعد إسرائيل تقوم بتشغيل طائرات F-35.

وكان ترامب قد وافق على الصفقة في الأيام الأخيرة من رئاسته عام 2021، لكن الإمارات علقت المفاوضات نهاية العام، لعدم تمكنها من التوصل إلى اتفاق مع إدارة بايدن.

وتقول ثلاثة مصادر إنه إذا أعيد انتخاب ترامب، فإن الإمارات ستسعى إلى استئناف المفاوضات، وتطلب من إدارة ترامب الجديدة احترام الاتفاق الأصلي. وقال أحد المصادر إن "الإمارات ستطلب من إدارة ترامب الجديدة احترام اتفاق 2021"

وكان ترامب قد وافق على الصفقة البالغة قيمتها 23 مليار دولار، والتي تضمنت طائرات بدون طيار وذخائر من طراز MQ-9 Reaper، بعد أن أقامت الإمارات علاقات مع إسرائيل في عام 2020 بموجب اتفاق توسطت فيه إدارته.

وهذا جعل الإمارات أهم دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ 30 عامًا، ومنح ترامب إنجازًا مهمًا في السياسة الخارجية قبل أشهر من الانتخابات التي سيخسرها في النهاية أمام جو بايدن.

لكن بعد أشهر من المناقشات، أعلنت الإمارات في ديسمبر/كانون الأول 2021 أنها علقت المفاوضات بشأن طائرات F-35 مع إدارة بايدن، مشيرة إلى "قيود تشغيلية سيادية" من بين أمور أخرى. وردت إدارة بايدن بالقول إنها مستعدة للمضي قدما. وظلت العملية معلقة منذ ذلك الحين.