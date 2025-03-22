محافظة دير الزور: "القبض على عميد مقرب من ماهر الأسد كان مسؤول التواصل مع الحرس الثوري"

أعلن الأمن السوري، مساء اليوم السبت، عن "اعتقال عميد مقرب من ماهر الأسد، عبد الكريم الحمادة، كان مسؤول التواصل مع الحرس الثوري في محافظة دير الزور"

i24NEWS
i24NEWS
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صورة نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) تظهر الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع (يمين) والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي يوقعان اتفاقا لدمج مؤسسات الإدارة الكردية شبه المستقلة في شمال شرق البلاد في الحكومة الوطنية، في العاصمة السورية دمشق في 10 مارس 2025.
صورة نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) تظهر الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع (يمين) والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي يوقعان اتفاقا لدمج مؤسسات الإدارة الكردية شبه المستقلة في شمال شرق البلاد في الحكومة الوطنية، في العاصمة السورية دمشق في 10 مارس 2025.SANA / AFP

أعلن الأمن السوري، مساء اليوم السبت، عن "اعتقال عميد مقرب من ماهر الأسد، عبد الكريم الحمادة، كان مسؤول التواصل مع الحرس الثوري في محافظة دير الزور"

وفي السياق كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن "الرئيس السوري أحمد الشرع طالب رسميا نظيره الروسي فلاديمير بوتن بتسليم بشار الأسد بهدف محاكمته في الأراضي السورية"

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية قولها، إن "الرئيس الشرع طالب روسيا بأموال أودعها رئيس النظام السابق في موسكو".

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