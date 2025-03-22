محافظة دير الزور: "القبض على عميد مقرب من ماهر الأسد كان مسؤول التواصل مع الحرس الثوري"

أعلن الأمن السوري، مساء اليوم السبت، عن "اعتقال عميد مقرب من ماهر الأسد، عبد الكريم الحمادة، كان مسؤول التواصل مع الحرس الثوري في محافظة دير الزور"

وفي السياق كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن "الرئيس السوري أحمد الشرع طالب رسميا نظيره الروسي فلاديمير بوتن بتسليم بشار الأسد بهدف محاكمته في الأراضي السورية"

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية قولها، إن "الرئيس الشرع طالب روسيا بأموال أودعها رئيس النظام السابق في موسكو".