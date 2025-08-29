أكبر أسطول بحري ينطلق من عدة موانئ إسبانية في اتجاه غزة الأحد الوشيك

قد يعجبك أيضًا -

يستعد مئات النشطاء المؤيدين لفلسطين من 44 دولة للإبحار من عدة موانئ إسبانية متجهين إلى غزة، الأحد الوشيك، بهدف "كسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل منذ عام 2007، وإيصال مساعدات إنسانية عاجلة، والتنديد بالحرب في القطاع".

تُعتبر هذه الحملة، التي أُطلق عليها اسم "أسطول الصمود العالمي" ، أكبر حملة تُنظم على الإطلاق. ومن بين ركابها الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ، والنائبة البرتغالية اليسارية ماريانا مورتاغوا، إلى جانب مئات النشطاء والأطباء والمتطوعين.

وقال سيف أبو كشك، المنظّم الفلسطيني المقيم في إسبانيا، لوكالة رويترز: "يجب على الحكومات أن تتحرك للدفاع عن حقوق الإنسان وضمان مرور آمن لهذا الأسطول". ويأمل النشطاء أن يُجبر الضغط السياسي الدولي إسرائيل على السماح للسفن بالمرور.

وكانت إسرائيل قد أحبطت بالفعل عدة محاولات مماثلة على مدى السنوات الخمس عشرة المنصرمة. في يونيو/حزيران المنصرم، اعترضت البحرية الإسرائيلية قاربًا يحمل العلم البريطاني وعلى متنه غريتا ثونبرغ، ووصفت العملية بأنها "حيلة دعائية في خدمة حماس".