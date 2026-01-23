الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على شركات مرتبطة بإيران

في ظل قمع الاحتجاجات في إيران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على شركات إضافية مرتبطة بإيران، وشملت العقوبات تسع سفن ومالكيها، بالإضافة إلى شركات إدارة مسؤولة عن نقل النفط الإيراني الذي تبلغ قيمته مئات الملايين من الدولارات. وفي الوقت نفسه، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا بتمديد التحقيق في إيران، داعيًا إلى إجراء تحقيق عاجل في الاحتجاجات.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن "وزارة الخزانة فرضت عقوبات على 8 شركات، و9 سفن ضمن ما يُعرف بأسطول الظل التابع لإيران"، وتابعت"هذه الكيانات قامت بشحن نفط ومنتجات نفطية إيرانية، بما في ذلك غاز مسال، بقيمة مئات الملايين من الدولارات، ما أسهم في تمويل النظام الإيراني، وقواته الأمنية".وأضافت "هذه الخطوة تهدف إلى حرمان إيران من الموارد التي تُستخدم فيقمع الشعب الإيراني، الذي احتج على سوء الإدارة الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور البنية التحتية، ونقص المياه والكهرباء".

وذكرت الخارجية الأميركية أن العقوبات الجديدة ستقيّد قدرة إيران على تصدير النفط والمنتجات النفطية عبر "آليات غامضة واحتيالية"، وستحد من قدرتها على تمويل ما وصفته بـ"السلوكيات الخبيثة" داخلياً وخارجياً.

في ظل القمع التام الذي تمارسه السلطات الإيراني ضد المتظاهرين السلميين، وقطعه الكامل للإنترنت للتستر على انتهاكاته بحق الشعب الإيراني، يُصعّد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الضغط على "أسطول الظل" التابع للنظام، وفقًا لما ذكره حساب وزارة الخزانة الأمريكية على منصة"إكس"، وأوضح الحساب نفسه: "تستهدف العقوبات تسع سفن ومالكيها أو شركات إدارتها، والتي نقلت مجتمعةً نفطًا ومشتقات بترولية إيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى الأسواق الخارجية".

في السياق، في وقت سابق من اليوم، نفى المدعي العام الإيراني محمد مباهي مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تدخله أوقف إعدام 800 متظاهر اعتُقلوا خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد، قائلاً: "هذا الادعاء لا أساس له من الصحة. إنه محض هراء". ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المدعي العام ينوي إعدام هؤلاء المتظاهرين فعلاً، أو ما إذا كان هذا مجرد محاولة لإنكار وجود مثل هذه النية أصلاً. ونقلت وكالة أنباء ميزان، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، عن مباهي وصفه لتصريحات ترامب بأنها "متعجرفة" و"غير منطقية". وأضاف: "ليس لدينا أي أرقام من هذا القبيل، ولم يُتخذ أي قرار من هذا القبيل في القضاء".