الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد لواء مخيمات الوسطى في حركة الجهاد محمد قطراوي

أعلن الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، في بيان مشترك، مساء اليوم السبت، عن "مقتلاقائد لواء مخيمات الوسطى في حركة الجهاد محمد القطراوي"، وتابع "جرى تنفيذ الاغتيال في عملية مشتركة بين الجيش والجهاز، الخميس، بواسطة قطعة جوية وسط قطاع غزة.

وأكد البيان على أن"القطراوي كان متورطاً في التخطيط لعمليات إطلاق قذائف صاروخية من وسط قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى مسؤوليته عن تنفيذ مخططات قتالية عدة ضد الجيش الإسرائيلي والجبهة الداخلية في إسرائيل"

وذكر البيان أن القطراوي شغل سابقاً عدة مناصب قيادية في حركة الجهاد، منها نائب قائد اللواء وضابط الاستخبارات.

وفي السياق أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، في وقت سابق من اليوم أن "القوات الإسرائيلية، بالتعاون مع وحدة الشرطة الخاصة لمكافحة الإرهاب وجهاز الأمن العام (الشاباك)، نفذت عملية أمنية في مخيم نور شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، خلال الأيام المنصرمة، أودت بحياة 5 فلسطينيين، من بينهم محمد جابر (أبو شجاع)، قائد الشبكة القتالية في المخيم، واعتقال 6 مطلوبين"

وأضاف أن القوات عثرت على عشرات العبوات الناسفة المزروعة على الطرقات، ودمرتها، كما ضبطت سيارة بالقرب من مستشفى في طولكرم تحتوي على بندقية M-16 وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.