نشر أول: "الحركة المخادعة" التي قامت به الشرطة الإسرائيلية لصالح الوزير ايتمار بن غفير

نشر أول: قامت الشرطة بـ"حركة" لكي تترك لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير القرار بشأن تعيينات كبار الضباط الذين تم اختيارهم وهو لا يشغل منصب الوزير.

بعد استقالة بن غبير من الحكومة في يناير، كان من المفترض أن تجري جولة تعيينات لعشرات الضباط برتبة نائب مفتش. نفت الشرطة مرتين الادعاءات التي تقول إن الشرطة تعطل الجولة بسبب احتمال عودة بن غبير لمنصب الوزير، بهدف ترك الكلمة الأخيرة له.

Yonatan Sindel/Flash90

وبعد استقالة بن جفير من الحكومة في يناير الماضي، كان من المفترض أن تكون هناك جولة تعيينات لعشرات الضباط برتبة ضابط فرعي. ونفت الشرطة مرتين مزاعم مفادها أن الشرطة تؤجل الجولة على خلفية احتمال عودة بن جفير إلى منصب الوزير، بهدف ترك الكلمة الأخيرة له.

police spokeman

وذكرت الشرطة ردا على ذلك أن "شرطة إسرائيل تنفذ إجراءات التكليف والترقية لضباطها بطريقة شفافة ومنظمة وسليمة، وبعد ذلك يتم رفع التوصيات إلى الوزير للموافقة عليها".