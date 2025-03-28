نشر أول: "الحركة المخادعة" التي قامت به الشرطة الإسرائيلية لصالح الوزير ايتمار بن غفير
تركت الشرطة القرار بشأن تعيينات الضباط الكبار الذين تم اختيارهم في الوقت الذي لم يكن يعمل في المنصب لوزير الأمن القومي. فقط نصف الطلبات قدمت للتوقيع من قبل الوكيل القائم بالأعمال كاتس
نشر أول: قامت الشرطة بـ"حركة" لكي تترك لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير القرار بشأن تعيينات كبار الضباط الذين تم اختيارهم وهو لا يشغل منصب الوزير.
بعد استقالة بن غبير من الحكومة في يناير، كان من المفترض أن تجري جولة تعيينات لعشرات الضباط برتبة نائب مفتش. نفت الشرطة مرتين الادعاءات التي تقول إن الشرطة تعطل الجولة بسبب احتمال عودة بن غبير لمنصب الوزير، بهدف ترك الكلمة الأخيرة له.
وبعد استقالة بن جفير من الحكومة في يناير الماضي، كان من المفترض أن تكون هناك جولة تعيينات لعشرات الضباط برتبة ضابط فرعي. ونفت الشرطة مرتين مزاعم مفادها أن الشرطة تؤجل الجولة على خلفية احتمال عودة بن جفير إلى منصب الوزير، بهدف ترك الكلمة الأخيرة له.
وذكرت الشرطة ردا على ذلك أن "شرطة إسرائيل تنفذ إجراءات التكليف والترقية لضباطها بطريقة شفافة ومنظمة وسليمة، وبعد ذلك يتم رفع التوصيات إلى الوزير للموافقة عليها".