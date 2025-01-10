فرنسا تستدعي السفير الإيراني لديها بشأن احتجاز "رهائن الدولة الفرنسية"

استدعت فرنسا، اليوم الجمعة، السفير الإيراني لدى باريس للتعبير عن قلقها العميق إزاء وضع مواطنيها المعتقلين في إيران والذين وصفتهم وزارة الخارجية بأنهم "رهائن دولة"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ومن جهتها نددت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، "بظروف الاحتجاز المهينة التي تشكل بالنسبة للبعض تعذيبا بموجب القانون الدولي". وطالبت الوزارة بالإفراج الفوري عن المواطنين الفرنسيين الثلاثة المحتجزين حاليا: سيسيل كولر وجاك باريس، اللذين تم اعتقالهما في مايو/أيار 2022 بتهمة التجسس التي ينازعها أقاربهما، بالإضافة إلى مواطن ثالث يدعى أأ

يأتي هذه الاستدعاء في ظل تصاعد التوترات، حيث تُتهم إيران بانتظام باستخدام المعتقلين الأجانب كأوراق مساومة في المفاوضات الدولية. جددت وزارة الخارجية الفرنسية توصيتها للفرنسيين بعدم السفر إلى إيران وتدعو المتواجدين هناك إلى مغادرة البلاد "بسبب مخاطر الاعتقال والاحتجاز التعسفي".

وتأتي هذه الخطوة الدبلوماسية في أعقاب الإفراج مؤخرا عن الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا التي اعتقلت في طهران في 19 ديسمبر/كانون الأول. ونفت السلطات الإيطالية وجود أي صلة بين إطلاق سراحه والاعتقال الأخير لإيرانيين اثنين في الولايات المتحدة وإيطاليا للاشتباه في نقلهما تكنولوجيا حساسة.