فنلندا تنضم إلى الإعلان الدولي الداعم لحل الدولتين

أعلنت فنلندا، اليوم الجمعة، انضمامها إلى إعلان دولي يدعو إلى حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتطبيق حل الدولتين، واعتبرت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين، في رسالة نُشرت على منصى"إكس"، "خطوة مهمة إلى الأمام"، وتابعت"إن العملية التي تقودها فرنسا والمملكة العربية السعودية هي أهم جهد دولي منذ سنوات لتهيئة الظروف اللازمة لحل الدولتين".

ينبثق هذا الإعلان من مؤتمر دولي نظمته المملكة العربية السعودية وفرنسا في يوليو/تموز في الأمم المتحدة، وجمع دولًا عديدة لإعادة إطلاق الجهود الدبلوماسية بشأن هذه القضية المستمرة منذ عقود.

تعكس هذه البادرة الدبلوماسية رغبة هلسنكي في تعزيز مشاركتها في جهود السلام في الشرق الأوسط ودعم المبادرات متعددة الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة.