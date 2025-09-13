عضو البرلمان الأوروبي ريما حسن تنضم إلى أسطول "غريتا ثونبرغ" المتجه إلى غزة

قد يعجبك أيضًا -

أعلنت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب "فرنسا المتمردة" ريما حسن، اليوم السبت، انضمامها إلى أسطول "الصمود العالمي"، وهو قافلة بحرية دولية محملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة. انطلق هذا الأسطول، بقيادة الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ، من برشلونة نهاية أغسطس/آب وتوقف في بنزرت بتونس، حيث صعدت ريما حسن على متنه.

واتهمت المسؤولة المنتخبة الحكومات الغربية، على منصة"إكس" بـ"المسؤولية عن استمرار الإبادة الجماعية في غزة" وبـ"الصمت" الذي ميّزها بعد هجومين على الأسطول. ووفقًا للمنظمة، "استُهدف أحد القوارب بطائرة مسيرة أثناء رسوه قبالة سيدي بوسعيد، بالقرب من تونس".