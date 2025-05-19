محلل تركي :"الرياض وأنقرة تقومان بتنسيق وتعاون كبير حول سوريا.. وهما بنفس الوقت لديهما انزعاج من سياسة نتنياهو"

على خلفية الاجتماع بين وزير الخارجية السعودي ونظيره التركي في الرياض الأحد وبحثهما تطورات المنطقة، أكد المحلل التركي فراس أوغلو أن :"الرياض وأنقرة تقومان بتنسيق وتعاون كبير حول سوريا.. وهما بنفس الوقت لديهما انزعاج من سياسة نتنياهو في المنطقة" تابعوا تصريحات اوغلو في الفيديو المرفق.

وقال اوغلو خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي إن :"هناك تنسيق على مستويين ، الأول ثنائي يشمل خمسة مجالات تقريبا، وتنسيق على المستوى الإقليمي والذي في إطاره يقومان بعمل تنسيقي كبير، شهدنا نتائجه خلال زيارة ترامب". كما أشار الى أنه في إطار تقاسم الأدوار في إطار سوريا الجديدة :" تركيا لديها ارتباطات أمنية مع سوريا والتواصل السعودي عربي واقتصادي" والسعودية استغلت ثقلها السياسي عالميا لمساندة سوريا، وهذا شهدناه خلال زيارة ترامب". ولفت إلى أن الجانبان التركي والسعودي "منزعجان من سياسة نتنياهو في المنطقة وهناك تنسيق لتحجيم طموحات نتنياهو".

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