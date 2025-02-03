إيران ضد الحيوانات الأليفة: "تهديد للقيم التقليدية"

دعا الحرس الثوري في إيران، اليوم (الاثنين)، إلى إغلاق متاجر مستلزمات الحيوانات الأليفة، ووقف توسعها. وذلك لأن السلطات الإيرانية ترى في امتلاك الحيوانات الأليفة، وخاصة الكلاب، علامة على النفوذ الغربي الذي يهدد القيم التقليدية ولذلك تعمل على حظرها.

وبحسب بعض أنصار الحكومة، الذين وقعوا على عريضة ضد تربية الحيوانات الأليفة، فإن الكلاب تجلب معها "مخاطر صحية"، لكن الموقعين على العريضة لم يحددوا ما هي تلك "المخاطر". تذكر أنه في عام 2021، اقترح أعضاء البرلمان الإيراني مشروع قانون يحظر بيع وحيازة الحيوانات الأليفة، بدعوى أن الحظر يهدف إلى حماية الصحة العامة.

تعتبر الكلاب "نجسة" في الإسلام، وتحظر بعض الدول الإسلامية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، تواجد الكلاب في الأماكن العامة. وبينما الكلاب العاملة شائعة دائمًا في ريف البلاد وفي المزارع، الا أن الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة أصبح مؤخرًا أمرًا شائعًا في المناطق الحضرية، على الرغم من عمليات الشرطة .