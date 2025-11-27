الشاباك يكشف عن "شبكة خطيرة لتهريب أسلحة للضفة بتوجيه مواطن من كفر قاسم مقيم في تركيا"

كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم الخميس، عن بنية تحتية قال إنها تضم سكانًا من كفر قاسم ورهط، يُشتبه بأنهم عملوا تحت توجيه أحمد صرصور— وهو عربي من كفر قاسم يعيش في تركيا ويتهمه البيان أنه يعمل لصالح حركة حماس—وذلك بهدف نقل أسلحة وأموال إلى الضفة الغربية. ومن المتوقع تقديم لوائح اتهام ضد عدد من المتورطين.

I24NEWS

ووفقًا للتحقيق، قام عدد من المواطنين بتهريب أسلحة بقيمة مئات آلاف الشواقل إلى مناطق الضفة، وسط خشية أمنية من وصولها في نهاية المطاف إلى خلايا مسلّحة بغرض تنفيذ عمليات.

أحمد صرصور، المنحدر من كفر قاسم والمقيم في تركيا، استغلّ شبكاته العائلية والاجتماعية في البلدة لتأسيس شبكة تحويلات مالية ولوجستية. وقد نُقلت الأموال من تركيا إلى إسرائيل عبر عملات رقمية، ثم حُوّلت إلى نقد بواسطة صرّافين محليين.

وبحسب التحقيق، استخدم المتورطون الأموال لشراء أسلحة من تجار في النقب، قبل نقلها إلى الضفة الغربية.