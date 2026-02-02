الكويت: محاكمة السحوبات التجارية تنتهي بحبس وغرامات بالملايين

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية أحكامها في قضية السحوبات التجارية المعروفة إعلاميًا بـ"فضيحة السحوبات"، حيث قضت بسجن 19 متهماً، بينهم الموظف الأول في وزارة التجارة والصناعة، لمدة 10 سنوات، وتغريمهم 3 ملايين دينار كويتي. كما حكمت المحكمة بسجن 28 متهماً آخرين لمدة 4 سنوات، فيما قضت بالبراءة والامتناع عن المحاكمة لـ36 متهماً.

وأوضحت المحكمة، بحسب ما ذكرته صحيفة القبس الكويتية، أن المتهمين، وخصوصاً الموظف الأول الذي كان يشغل منصب رئيس قسم العروض المجانية، قاموا بتحايل وتلاعب بوظائفهم لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، مؤكدة أن هذا السلوك يقوض مصداقية السحوبات ويضعف ثقة الجمهور بالجهات المنظمة.

وأضافت المحكمة أن هذه الأعمال تتسبب في إحباط المشاركين والإضرار بحقوقهم، كما تؤثر على موثوقية المعاملات الرسمية والتجارية، وتضر بسمعة الدولة المالية على الصعيد الدولي. وأشارت إلى أن الوظيفة العامة أمانة يجب أداؤها بنزاهة، وأن انتهاكها يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية لحماية النظام العام وردع المخالفين.

وكانت النيابة العامة قد أوضحت أن القضية تضم 73 متهماً، وأن ما حدث لم يكن خطأً فردياً بل جريمة منظمة، اعتمدت على استغلال الثغرات في الرقابة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بين شبكة من المتهمين.