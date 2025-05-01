ضابط إحتياط بالاستخبارات العسكرية :" الجولاني مهدد وحكمه مهدد وإسرائيل ملتزمة بشكل كامل لحماية دروز سوريا"

د.جاك نيريا :"سوريا مقسمة ، لم يبق شيئ من سوريا ،الحكم المركزي ليس موجودا"

i24NEWS
i24NEWS
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أحمد الشرع
أحمد الشرع Omar HAJ KADOUR / AFP

على خلفية الأحداث في البلدات الدرزية في سوريا والاعتداءات ضد الطائفة الدرزية، أكد د. جاك نيريا- ضابط احتياط في الاستخبارات العسكرية ومستشار سابق لرئيس الحكومة، أن إسرائيل "ملتزمة بحماية الدروز في سوريا بشكل كامل". وشدد على حكم الجولاني مهدد. لمتابعة تصريحاته في الفيديو المرفق 

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ضابط استخبارات إسرائيلي :" الجولاني مهدد وحكمه مهدد وإسرائيل ملتزمة بشكل كامل لحماية دروز سوريا"

وقال نيريا خلال مداخلته في برنامج "هذا المساء" الذي تقدمه لورين وهبي"سوريا ممزقة وإسرائيل ملتزمة للطائفة الدرزية بشكل كامل، لن تقبل أي تهديد واعتداء بحق الطائفة الدرزية " وحول الادعاء أن إسرائيل تسعى الى تقسيم سوريا ، أكد نيريا :"سوريا مقسمة ، لم يبق شيئ من سوريا ،الحكم المركزي ليس موجودا، تحدثت مؤخرا مع مسؤول أمريكي مقرب من ترامب قال لي ، سوريا غير موجودة، لا توجد ثقة بالجولاني، من شروط أمريكا عدم تعيين أحد من الجنرالات الأجانب الذي كانوا معه في إدلب، وهو برأيي لن يستطيع تلبية هذه الشروط، وبرأيي هو مهدد وحتى أن حكمه مهدد أيضا"

رابط الحلقة كاملة: 

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