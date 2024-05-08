الجبهة الشمالية: وزير الأمن الإسرائيلي يلمح إلى تصعيد محتمل مع حزب الله

تعهد وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت في كلمته أمام القوات في شمال إسرائيل، اليوم الأربعاء، بإعادة عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين نزحوا بسبب هجمات حزب الله، قائلا إن "الصيف قد يكون متوترا"، ملمحا إلى احتمال التصعيد على الحدود الشمالية.

وقال لجنود احتياط المدفعية من الفرقة 91: "لقد أبعدنا حزب الله عن خطوط التماس لمسافات كبيرة، لكن هذا لا يعني أنه اختفى"، وتابع: "لكي يعود السكان بأمان، من الضروري التوصل إلى اتفاق أو عملية تنفيذية. وأنا مصمم على إعادة السكان بأمان وإعادة بناء ما تم تدميره".

وأكد غالانت على أنه: "لدينا قوة نيران كبيرة جدًا وثقيلة جدًا، وسنحرص على تفعيلها إذا كانت هناك حاجة وسبب"، في إشارة إلى احتمال قيام إسرائيل بخوض حرب لإجبار حزب الله على الابتعاد عن الحدود. وقال للجنود: “لقد أثبتوا أنفسكم بشكل مثير للإعجاب حتى الآن”. واختتم كلامه قائلاً: "عليكم الآن الاستعداد للمهمات القادمة، وقد يكون هذا الصيف متوتراً".