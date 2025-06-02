تقرير: الولايات المتحدة تخلي قواعد عسكرية في سوريا وقوات قسد تستبدلها

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الاثنين) أن الولايات المتحدة سحبت قواتها ومعداتها من قاعدتين في شمال شرق سوريا خلال الساعات الأخيرة. يأتي ذلك في أعقاب الانسحاب الأمريكي التدريجي الذي بدأ في البلاد في أبريل/نيسان. ووفقًا للتقرير، بدأت القوات الكردية في استبدال القوات الأمريكية في مواقعها. كما عينت داعش قيادي سابق في جبهة النصرة مسؤولا لديها عن منطقة حلب.

هذه القاعدة تقع في حقل العمر النفطي وحقل "كونيكو" للغاز. هذا يعني أن الجزء الأكبر من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا لا يزال متمركزًا في قاعدة الشدادي، الواقعة في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا. لم تُخلِ الولايات المتحدة بعد قاعدة التنف الواقعة في المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق.

في فبراير/شباط، أفادت قناة NBC أن البنتاغون أعد مسودات لخطة لسحب القوات العسكرية الأمريكية من سوريا في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر. جاء ذلك بعد أن أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته سحب آلاف الجنود الأمريكيين الموجودين في سوريا. داعش يُبرز نفوذه في سوريا.

من جانبها أفادت صحيفة الشرق الأوسط أن تنظيم داعش المتطرف عيّن أبو دجانة الجبوري مسؤولاً عن منطقة حلب شمال سوريا. وكان الجبوري مسؤولا بارزاً في جبهة النصرة، التنظيم الذي يرأسه الرئيس السوري بشار الأسد. ووفقاً للصحيفة، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي داعش لتنظيم صفوفه في ظل التغيرات في سوريا وتغير النظام.

وخلال الفترة الأخيرة، يبدو أن داعش، الذي أعلن معارضته العلنية للحكومة الشرعية الجديدة، يسعى إلى تعزيز نفوذه في سوريا، حيث أعلن مسؤوليته عن هجومين. أحدهما ضد الحكومة الجديدة في منطقة السويداء جنوب البلاد، والآخر ضد قوات مدعومة من الولايات المتحدة في البادية السورية.