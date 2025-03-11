الحوثيون يعلنون تجديد الحصار البحري على السفن الإسرائيلية

أعلن المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، تجديد الحصار البحري على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن وباب المندب. ووفقا له، سيتم مهاجمة أي سفينة إسرائيلية تحاول خرق الحصار، حتى يتم فتح المعابر إلى قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

وعلى صعيد صرح مسؤول أمني لمراسل قناتنا العبرية غاي عزرئيل أنه يوجد استعداد إسرائيلي لاستئناف الهجمات ضد الحوثيين، في حال نفذوا تهديدهم وعادوا لإطلاق النار أو ضربوا أهدافا إسرائيلية.

وافيد أن التهديد الرئيسي الذي تستعد له إسرائيل هو استئناف الحصار البحري في البحر الأحمر، ومن المتوقع أن يضاعف الأمريكية القوة العسكرية في المنطقة، ويوجد فهم أنه سيكون هذه المرة رد أمريكي كبير جدا تحت إدارة ترامب.