سوريا تعلن أول انتخابات برلمانية بعد سقوط النظام وسط انتقادات شعبية واسعة

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بين الخامس عشر والعشرين من سبتمبر/أيلول المقبل، تفتح صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، بحسب ما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، في أول استحقاق تشريعي منذ مغادرة الرئيس السابق بشار الأسد السلطة.

رئيس اللجنة، محمد طه الأحمد، أوضح أن النظام الانتخابي الجديد يمنح الرئيس المؤقت أحمد الشرع صلاحية تعيين ثلث أعضاء المجلس، فيما يُنتخب الثلثان الآخران بشكل غير مباشر، من خلال لجان محلية تم تشكيلها بقرار رئاسي.

الآلية المعلنة قوبلت بانتقادات من جهات مدنية وسياسية، أشارت إلى أن تعيين تركيبة البرلمان كاملا ، إلى جانب تشكيل اللجان من قبل السلطة التنفيذية نفسها، يحدّ من استقلالية العملية التشريعية، ويثير مخاوف من تكريس مركزية سياسية على حساب التعددية المطلوبة في المرحلة الانتقالية.وسيكرس ديكتاتورية الحكومه اكثر من ذي قبل حتى لو تم إخضاعها لرقابة منظمات دولية .تبقى الأسماء المطروحة مفروضة على الشعب السوري ولا يوجد لديهم حرية الاختيار.

في ظل هذه المؤشرات، تبقى الأنظار موجهة إلى كيفية إدارة هذا الاستحقاق الانتقالي، ومدى قدرته على تعزيز الثقة الشعبية، وبناء مؤسسات تمثيلية فعالة في بلد يواجه تحديات سياسية وأمنية متشابكة.