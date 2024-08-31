وزير الدفاع التركي:"بعد حل المشاكل مع سوريا، يمكننا مواصلة أنشطتنا الطبيعية كدولتين متجاورتين"

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر في مقابلة مع صحيفة "حرييت" المحلية، اليوم السبت، إن تركيا وسوريا من مصلحتهما إنهاء بيئة الصراع الحالية"، مشيرا إلى أنه "لا توجد مشكلة بين البلدين يصعب حلّها، وأعتقد أنه بعد حل المشاكل، يمكننا مواصلة أنشطتنا الطبيعية كدولتين متجاورتين". وشدد على أن أنقرة ودمشق قادرتان على حل جميع المشاكل.

ورأى يشار غولر أن "بشار الأسد فهم وأدرك ما قد صرّح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول إمكانية اللقاء ".

وكان الأسد شدد خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان السوري في 25 أغسطس/آب الجاري أن "أي عملية تفاوض مع تركيا بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح".

إلى ذلك، كرر مواقفه السابقة حول "ضرورة انسحاب تركيا من الأراضي السورية التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب". وأضاف: "نحن لم نحتل أراضي بلد جار لننسحب، ولم ندعم الإرهاب كي نتوقف عن الدعم، والحل هو المصارحة وتحديد موقع الخلل لا المكابرة". وختم مذكراً أن "استعادة العلاقات تتطلب أولا إزالة الأسباب التي أدت إلى تدميرها".