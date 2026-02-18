"متى تبدأ المواجهة مع إيران؟" تفاصيل جلسة أمنية سرّية في الكنيست

استمعت لجنة الخارجية والأمن اليوم (الأربعاء) إلى إحاطة سرية من قائد قيادة الجبهة الداخلية، اللواء شاي كلبير، حول النشاط العملياتي للقيادة منذ بداية الحرب.

جزء مركزي من النقاش كُرِّس لموضوع التحصين، حيث قال اللواء كلبر إن أحد الدروس المستفادة من حرب الـ12 يوما في يونيو\حزيران الماضي هو أن التحصين ينقذ الأرواح. بالإضافة إلى ذلك، عرض خطة مبدئية تهدف إلى تقليص فجوات التحصين مع تخفيف العبء التنظيمي، من أجل الوصول إلى حماية بنسبة 100% في غضون حوالي عقد من الزمان.

بالإضافة إلى ذلك، قال الجنرال كليبر إنه في سيناريوهات عملياتية ذات صلة، من المتوقع أن يكون قيادة الجبهة الداخلية ساحة مركزية ويشكل عنصراً هاماً في صمود المجتمع الإسرائيلي وفي القدرة العملياتية لإسرائيل على إنقاذ الأرواح، وهذا يتطلب استعدادات مختلفة.

أضاف تفاصيل حول التعاون والتنسيق الجيد مع الهيئة الوطنية للطوارئ، السلطات المحلية، باقي منظمات الطوارئ والوزارات الحكومية ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، وصف الأعمال التي تُنفذ في القيادة لتحسين الجاهزية والاستعداد للجولة القادمة مع الإشارة إلى سيناريو المرجعية، وأوضح أن الجيش الإسرائيلي مستعد لكل سيناريو.

قضية أخرى أثيرت في الاستعراض هي قضية التحذيرات للسكان. ممثلو القيادة شرحوا عن منصات التحذير المتنوعة من خلال منظومة صفارات الإنذار، التطبيق، ووسائل الإعلام التقليدية. وأكدوا أنهم يبذلون كل ما في وسعهم لإتاحة المعلومات للمواطن النهائي مع التكييفات المطلوبة لخصائص السكان المختلفة وبمختلف اللغات.

رئيس لجنة الخارجية والأمن، النائب بوعز بيسموت، قال: "نحن في أيام مليئة بالتحديات. لا يوجد أحد لا يسأل عدة مرات في اليوم متى ستكون مواجهة مع إيران. من ناحية السكان والجبهة الداخلية، الجميع يستعدون. في دولة مثل دولتنا، الجبهة الداخلية هي جبهة والجبهة هي جبهة داخلية. الحروب تُكسَب أيضًا في الجبهة الداخلية."

رئيس لجنة الفرعية لجاهزية الجبهة الداخلية، النائب ميشيل بوسكيلة، أضاف أن "جاهزية الجبهة الداخلية ليست رفاهية، بل هي خط الدفاع لمواطني إسرائيل. في سيناريو متعدد الجبهات، الصمود المدني هو جزء لا يتجزأ من الصمود الوطني. مسؤوليتنا هي التأكد من أن الأنظمة مستعدة، وأن التحذيرات دقيقة، وأن السلطات منسقة، وأن مواطني إسرائيل يعلمون أن هناك من يمكنهم الاعتماد عليه".