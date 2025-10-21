"عارض هجوم قطر" : إقالة رئيس المجلس القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، أُقيل من منصبه من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد أن عارض تنفيذ هجوم على قطر وعمليّة "مركبات جدعون ب'" – بحسب ما كشفته مصادر إعلامية إسرائيلية. كما أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي أن غيل رايخ، نائب رئيس مجلس الأمن القومي، تم تعيينه قائماً بأعمال رئيس المجلس خلفاً لتساحي هنغبي .

في رسالة نشرها هنغبي، كتب:"أبلغني رئيس الحكومة نتنياهو اليوم بنيّته تعيين رئيس جديد لمجلس الأمن القومي، وبناءً على ذلك، تنتهي اليوم ولايتي كمستشار للأمن القومي ورئيس للمجلس. سأقف بطبيعة الحال إلى جانب خلفي كلما دعت الحاجة."

وأضاف:"يجب التحقيق بشكل شامل في الفشل المروّع في السابع من أكتوبر الذي أتحمّل جزءًا من مسؤوليته، لضمان استخلاص الدروس اللازمة والمساعدة في استعادة الثقة التي تزعزعت. أما الإنجازات العسكرية والسياسية الكبيرة التي تحققت فيجب الحفاظ عليها وتعزيزها."

وبعد إقالة هنغبي، لم يبقَ في مناصبهم من كبار المسؤولين الذين شغلوا مناصبهم في السابع من أكتوبر سوى اثنين وهما:رئيس الموساد ديدي برنياع، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.