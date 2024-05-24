محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح

أصدرت محكمة العدل الدولية حكما، مساء اليوم الجمعة، يأمر "إسرائيل بتنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة بينما يواصل الجيش الإسرائيلي هجومه في رفح، بموافقة 13 من أعضائها مقابل 2"، مشيرة إلى أن"على إسرائيل إبقاء معبر رفح مفتوحا لإدخال المساعدات" فيما رحبت جنوب إفريقيا بالقرار "القوي" لمحكمة العدل الدولية بشأن غزة

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وقال رئيس محكمة العدل الدولية، إن "إسرائيل لم تقدم معلومات كافية فيما يتعلق بسلامة وظروف اللجوء لنحو 800 ألف فلسطيني" مؤكدا على أن"الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية".

وتعقيبا على قرار المحكمة قال وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش: "إسرائيل في حرب على وجودها ومن يطلب منها وقف الحرب يطلب أن تكون غير موجودة".

ومن جهته قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: "قرار المحكمة يجب أن تكون له إجابة واحدة فقط وهي احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري وهزيمة حماس".

وفي السياق ذكر هيئة البث الرئسمية الإسرائيلية، أن "نتنياهو يعقد بعد قليل اجتماعا لبحث الرد على قرار محكمة العدل الدولية".

ملخص:

ولا يذهب قرار المحكمة تلقائيا إلى مجلس الأمن، لكن العملية تسير على هذا النحو بحيث يتعين على الدول تعزيز النقاش في مجلس الأمن على أساس أن إسرائيل لا تلتزم بأمر وقف الحرب في رفح.

ومن المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض،"حيث يبدو أن الولايات المتحدة ليس لديها أي معارضة كبيرة لعملية رفح استناداً إلى الطريقة التي تتم بها العملية حالياً"، يسمح لها باستخدام حق النقض بسهولة أكبر مما كان يمكن أن يكون عليه قبل بضعة أسابيع. عندما كانت هناك مواجهة علنية حول رفح بين الولايات المتحدة وإسرائيل.