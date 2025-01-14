بلينكن: آفاق التطبيع بين إسرائيل والسعودية تمثل أفضل فرصة لإدماج إسرائيل على نطاق واسع بالمنطقة

قال وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن، مساء اليوم الثلاثاء، "لقد بنينا على اتفاقيات إبراهيم لتحقيق التطبيع بين السعودية وإسرائيل قد يتحرك للأمام غدًا"، وتابع"لكن هذا يتطلب إنهاء الصراع في غزة، وإيجاد طريق إلى إقامة دولة فلسطينية".

وأكد بلينكن على أنه"يحتاج الإسرائيليون إلى التفكير فيما إذا كان حلم التكامل الإقليمي يستحق العناء. إن الدولة الفلسطينية يجب أن تأتي مصحوبة بضمانات أمنية لإسرائيل، وأنا أؤمن أن هذا الأمر موجود"، وتابع"الدولتان اللتان تعانيان من الصدمة حاليا هما إسرائيل والفلسطينيون. أدرك ذلك، ولا أتوقع أن يحدث غدًا. ولكن لابد أن يحدث. ربما بضع سنوات أخرى، ولكن هذا لابد أن يحدث"، وأضاف"أعتقد أن العمل الذي قمنا به سيكون الأساس لذلك"