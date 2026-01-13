تقرير: البنتاغون عرض على ترامب خيارات هجوم واسعة في إيران

قدم البنتاغون اليوم (الثلاثاء) لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مجموعة أوسع من خيارات التحرك ضد إيران، وذلك بحسب مسؤولين أمريكيين كبار تحدثوا مع صحيفة نيويورك تايمز. الخيارات تشمل هجمات إضافية ضد مكونات في البرنامج النووي الإيراني، وكذلك استهداف مواقع الصواريخ الباليستية - وذلك بالإضافة إلى الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في يونيو الماضي.

إلى جانب الخيارات العسكرية الواسعة، يؤكد مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن السيناريوهات الأكثر احتمالاً في هذه المرحلة هي عمليات محددة ومحدودة نسبياً: هجمات إلكترونية أو ضربات ضد أجهزة الأمن الداخلية الإيرانية. وتقول الولايات المتحدة إن هذه الأجهزة تُستخدم لقمع الاحتجاجات الداخلية بعنف، وأحياناً باستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين.

وفقًا لمصدر أمريكي، أي هجوم من أي نوع يبعد على الأقل عدة أيام، ويحمل خطرًا حقيقيًا لتصعيد إقليمي ورد فعل عنيف من جانب إيران، سواء عن طريق وكلاء إقليميين أو من خلال عمليات مباشرة.

في هذه الأثناء، من المتوقع أن يتلقى ترامب في الأيام القريبة المقبلة إحاطة أمنية شاملة حول جميع الخيارات المطروحة.

بالتوازي مع المناقشات العسكرية، يواصل ترامب أيضاً دراسة مسارات دبلوماسية، إلا أن الإدارة الأمريكية تعبر عن تشكك متزايد بشأن نوايا طهران.

ويقدّر مصدران أمريكيان أن إيران لا تسعى في هذه المرحلة إلى التفاوض، بل تحاول كسب الوقت وتأخير عمل عسكري أمريكي.