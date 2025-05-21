تقرير|| هل تستعد إسرائيل لشن هجوم على المنشآت النووية الايرانية؟

أفادت مصادر أميركية أن الولايات المتحدة تلقت معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، رغم جهود إدارة ترامب للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الثلاثاء.

وبحسب التقرير، فإن الهجوم الإسرائيلي سيُنظر إليه على أنه "انفصال تام" عن سياسة الرئيس دونالد ترامب، وقد يؤدي إلى إشعال صراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط - وهو أمر تسعى واشنطن إلى تجنبه منذ اندلاع الحرب في غزة في عام 2023.

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لكن مسؤولين في الحكومة الأميركية أكدوا أنه من غير الواضح ما إذا كان القرار النهائي في إسرائيل بشأن الهجوم قد اتخذ، وأن هناك خلافا عميقا داخل الإدارة الأميركية بشأن احتمال تنفيذ الخطة. وبحسب المصادر ذاتها فإن القرار الإسرائيلي يعتمد أيضاً على تطورات المحادثات النووية التي يقودها الرئيس ترامب مع إيران.

وأشار مصدر استخباراتي أمريكي إلى أن "فرصة شن هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية زادت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة"، مضيفا أن عدم مطالبة ترامب بتفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل يزيد من احتمالات العمل الإسرائيلي الأحادي الجانب.

ومن بين المؤشرات التي تثير القلق في واشنطن: اعتراض الاتصالات الإسرائيلية، ومراقبة التحركات العسكرية، ونقل الذخائر جواً، والتدريبات الجوية. لكن مسؤولين أميركيين أشاروا إلى أن هذه ربما تكون إشارة تكتيكية من إسرائيل، وهي محاولة للضغط على إيران من خلال تهديد ضمني.

ومن جانبه، يواصل ترامب تحقيق التوازن بين الدبلوماسية والتهديد العسكري. وبحسب مصادر أمريكية، سلم الرئيس في منتصف مارس/آذار رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، حدد فيها مهلة 60 يوما لنجاح المحادثات. لقد انقضى الموعد النهائي بالفعل، ولم يحدث حتى الآن أي تقدم ملموس. ويزعم دبلوماسي غربي التقى ترامب مؤخرا أن البيت الأبيض سيمنح المحادثات "بضعة أسابيع فقط" قبل النظر في العمل العسكري. ولكن في الوقت الراهن، لا تزال سياسة ترامب تعتمد على الحل الدبلوماسي.

وقد أدى الوضع هناك إلى وضع إسرائيل في وضع معقد بشكل خاص. وبحسب جوناثان بينيكوف، المسؤول الكبير السابق في مجتمع الاستخبارات الأمريكي: "نتنياهو يقع بين المطرقة والسندان - فهو لا يثق بالاتفاق الذي قد توقعه الولايات المتحدة مع إيران، لكنه لا يريد أيضا المخاطرة بالانفصال الكامل عن الرئيس ترامب". وبحسب قوله فإن إسرائيل قد تتحرك، ولكنها تفضل أن تفعل ذلك بعلم أو موافقة ضمنية على الأقل من واشنطن.