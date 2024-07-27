هغاري:"كشف التحقيق أن صفارات الإنذار دوت في مجدل شمس، ولكن لمدة كانت قصيرة جدًا"

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هغاري،مساء اليوم السبت، عن الحجم المأساوي لهجوم حزب الله على مجدل شمس في الجولان شمال إسرائيل. "فقد عشرة أطفال ومراهقون، تتراوح أعمارهم بين 10 و20 عامًا، حياتهم فيما يبدو أنه أحد أكثر الحوادث دموية التي استهدفت المدنيين منذ بداية النزاع" وقال هاجري: “إننا نشارك آلام العائلات ونحتضن الطائفة الدرزية في هذا الوقت العصيب”.

وأكد هاغاري على أن"التحقيق الأولي كشف أن صاروخاً واحداً فقط أصاب ملعب كرة القدم الذي كان الضحايا يتواجدون فيه. وعلى الرغم من إطلاق صفارات الإنذار، إلا أن وقت رد الفعل كان قصيرًا بشكل مأساوي، مما لم يترك للشباب أي فرصة للاحتماء".

وكان حزب الله قد نفي تورطه في القصف على مجدل شمس، قال هغاري "استخباراتنا واضحة، حزب الله مسؤول عن قتل الأطفال الأبرياء. ومرة ​​أخرى، تنكشف وحشية حزب الله كمنظمة إرهابية".

يمثل هذا الهجوم نقطة تحول في الصراع، حيث توعد هجاري برد يتناسب مع خطورة الحادث. وحذر قائلا: "سنتصرف وفقا لذلك"، مما ينذر بتصعيد كبير للأعمال العدائية.