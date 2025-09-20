بريطانيا ستعترف بدولة فلسطينية - لكن هناك أيضًا قرار يخص حماس

قد يعجبك أيضًا -

أفادت الـBBC الليلة (بين السبت والأحد) أن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر سيعلن أن المملكة المتحدة تعترف بالدولة الفلسطينية. مصدر مطلع على التفاصيل أكد لـi24NEWS هذه الأقوال. وفي الوقت نفسه، أفاد التلغراف البريطاني أنه سيعلن عن سلسلة من العقوبات ضد حماس.

تشدد موقف ستارمر المتوقع ضد حركة حماس يهدف لمحاولة تهدئة الانتقادات الموجهة إليه. كذلك، لإرضاء رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. وكما هو متوقع، من المنتظر أن يوجه ستارمر أيضًا انتقادات لإسرائيل، وسيَدّعي أنها لم تَفِ بمطالبه لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وفقًا لاستطلاع أُجري في المملكة، فقط 13٪ من البريطانيين، بينهم 11٪ من ناخبي حزب العمال، يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية دون شروط. 51٪ يعارضون الاعتراف طالما أن حماس تسيطر على قطاع غزة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع أفادت "التايمز" البريطانية عن الخطوة المتوقعة لرئيس وزراء بريطانيا. وقد تم تأجيلها إلى ما بعد زيارة ترامب للمملكة المتحدة. ووفقاً للتقرير، فإن ستارمر أرجأ الإعلان بسبب الزيارة الدبلوماسية، خوفاً من أن يُلغي ذلك أو يُؤثر على المؤتمر الصحفي المخطط لهما خلال الزيارة.

في السابق، قال ستارمر إنه إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار ولم تقم إسرائيل بتحسين الوضع الإنساني في القطاع، فإن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية - والآن بريطانيا تصعّد الموقف. المختطفة المحررة إميلي دماري، التي تحمل الجنسية البريطانية، اتهمته بـ"فشل أخلاقي" وقالت إنه "لا يقف في الجانب الصحيح من التاريخ" وأنها "حزينة للغاية" بسبب القرار.

ردًا على الادعاءات، قال إنه "يولي اهتمامًا خاصًا" للمخطوفين. وأضاف: "لهذا السبب كنت واضحًا تمامًا وحازمًا بأنه يجب علينا إطلاق سراح بقية المخطوفين"، قال ستارمر في مقابلة. "كان هذا موقفنا طوال الوقت، وأنا بالتأكيد أفهم الرعب الذي لا يُصدق الذي مرت به إميلي". وقال أيضًا إنه من وجهة نظره، فإن إطلاق سراح المخطوفين هو جزء من التحرك نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال :"علينا أن نفعل كل ما في وسعنا للتخفيف من الكارثة الإنسانية في غزة، حيث نرى الأطفال والرضع يموتون جوعًا بسبب نقص المساعدات التي يمكن تقديمها. لهذا السبب قلت إنه إذا لم تتغير الأمور بشكل جوهري على الأرض، فسيتعين علينا تقييم ذلك في سبتمبر، وسنعترف بفلسطين قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر".