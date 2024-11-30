تقرير: مصر تتفاوض على إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع غزة يسمح بدخول المساعدات وتمهيد الطريق لاتفاق سلام أوسع

تجري مصر حاليا مفاوضات مع إسرائيل لإعادة فتح معبر رفح مع غزة، في مبادرة جديدة يمكن أن تسمح بدخول مساعدات إضافية إلى القطاع وتمهيد الطريق لاتفاق سلام أوسع نطاقا، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وزار مسؤولون مصريون إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع للتفاوض على شروط إعادة فتح هذا المعبر، الذي أغلق منذ مايو/أيار المنصرم عندما شنت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح الحدودية. وكان هذا الممر حتى الآن حاسماً لإيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية. وتعتمد هذه المبادرة الجديدة على الديناميكية التي خلقها وقف إطلاق النار في لبنان، والذي تم احترامه بشكل عام منذ ، الأربعاء المنصرم، بعد شهرين من الاشتباكات العنيفة بين إسرائيل وحزب الله.

ووفقا للمفاوضين العرب، إذا توصلت مصر وإسرائيل إلى اتفاق، فمن الممكن إعادة فتح المعبر في أوائل ديسمبر. ويدعو الاقتراح أيضًا إلى وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا على الأقل في غزة، مما يسمح لإسرائيل بالحفاظ على وجود عسكري في القطاع. وسيبدأ إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة بعد سبعة أيام. ومن المتوقع أن يناقش قادة حماس الاقتراح الجديد في القاهرة اليوم السبت.

وبموجب خطة إعادة الفتح، ستساعد السلطة الفلسطينية في إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر، مع تخلي حماس عن السيطرة بالكامل. وفي البداية، كان من الممكن أن تدخل 200 شاحنة مساعدات إلى غزة يومياً، وفقاً للمفاوضين العرب.

وقال مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية من خلال متحدث باسمه: “لم تتم الموافقة على أي شيء بعد”. ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق.