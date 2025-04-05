عائلات الرهائن تتهم نتنياهو: "إنه في إجازة بينما الرهائن يشربون مياه المراحيض"

انتقدت عائلات الرهائن في بيان، مساء اليوم السبت، من أمام بوابة بيغين في قاعدة كيريا العسكرية في تل أبيب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بشدة ودعوا الرئيس الأميركي إلى المساعدة، تأتي الاحتجاجات في الوقت الذي من المقرر أن يغادر فيه نتنياهو المجر، غدا الأحد، لزيارة الولايات المتحدة.

وقالت ميراف سفيرسكي، شقيقة إيتاي، الذي اختُطف حيًا وقُتل في الأسر في يناير/كانون الثاني المنصرم، والذي عُثر على جثته في غزة: "إن عملية التأثير التي نفذها مكتب نتنياهو لتحسين صورة قطر وتشويه سمعة مصر هي محاولة أخرى لتخريب الصفقة. كان بإمكاننا إعادتهم جميعًا وإنهاء الحرب، لكن نتنياهو ومكتبه فضّلا المال والمصالح الشخصية على إنقاذ الأرواح واستعادة الرفات".

وأضاف سفيرسكي: "نتنياهو أمر بتوسيع نطاق الحرب، وهو يكذب مدعيًا أن الضغط العسكري سيعيدهم، في حين أن الحقائق تثبت أنه يقتلهم ويُخفي جثث الضحايا. والآن أعلنت حماس أن نصف الرهائن محتجزون في مواقع يُخطط لشن ضربات فيها". تتساءل العائلات: "لماذا انتهك نتنياهو الاتفاق وتسبب في فشل المرحلة (ب)؟ لماذا يختارهم بدلًا من إعادتهم جميعًا دفعةً واحدة؟ لماذا لم يُناقش الاقتراح المصري لإنهاء الحرب وإعادتهم جميعًا في مجلس الوزراء؟ هل لأن الحكومة الإسرائيلية أصبحت حكومة قطر؟" وختم سفيرسكي قائلاً: "نتنياهو يعمل على إنقاذ نفسه بدلاً من إنقاذ الرهائن. نتنياهو في المنزل، والرهائن في المنزل - وأنت في المنزل، هذا ما سينقذنا جميعاً".

ومن جهتها سلطت فيكي كوهين، والدة الجندي المختطف نمرود كوهين، الضوء على التناقض بين وضع الرهائن ووضع رئيس الوزراء: "بينما يُعاني الرهائن من محرقة ويشربون ماء المراحيض في الأسر، يستمتع نتنياهو بعطلة فاخرة في أوروبا. بينما يتضورون جوعًا ويعيشون على ربع خبز بيتا يوميًا، يستمتع نتنياهو بحفلات عشاء فاخرة في الفنادق. بينما يُقيد الرهائن بالسلاسل، يطلب نتنياهو من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) محاكمة المواطنين وعائلاتهم الذين يُناضلون من أجل إطلاق سراحهم".

وبدورها خاطبت يفعات كالديرون، ابنة عم عوفر كالديرون الناجي من الأسر، الرئيس الأمريكي مباشرةً: "نتنياهو يكذب عندما يقول إن الضغط العسكري سيعيد الرهائن. السبيل الوحيد لاستعادة جميع الرهائن بسرعة هو إنهاء الحرب وإعادتهم جميعًا دفعةً واحدة. أنت وحدك القادر على وقف الحرب وجمعهم جميعًا. يمكن مواجهة جميع التهديدات الأخرى بعد عودة جميع الرهائن. أرجوك ابذل قصارى جهدك للضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب وإعادتهم جميعًا الآن".

وأشار عمري ليفشيتز، نجل الرهينة عوديد ليفشيتز الذي توفي في الأسر، إلى أن "المزيد من روايات الأسر المروعة لا تزال تظهر للعلن. وبدلًا من التركيز على الشفاء وإعادة التأهيل، يُجبر الناجون الشجعان والأبطال على سرد الفظائع التي تحملوها لإنقاذ أصدقائهم الذين تركوهم وراءهم"، وتساءل"الصورة التي تظهر الآن لا يمكن تصورها: تجويع متعمد، وتعذيب، وسوء معاملة، وإصابات، وأمراض، وإعاقات - إلى متى؟"