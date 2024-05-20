رغم تصريحات سوليفان عن اقتراب واشنطن توقيع اتفاق مع السعودية: هذا هو موقف المملكة من التطبيع مع إسرائيل

صرح مسؤول في العائلة المالكة السعودية لـ"هيئة البث الرسمية" مؤخرا إنه بالنسبة للمملكة: "بدون أفق سياسي للدولة الفلسطينية، إنه بالنسبة للرياض: من دون أفق لقيام دولة فلسطينية، لن تتمكن السعودية من المضي قدما في عملية تطبيع حقيقية مع إسرائيل. وأضاف: "هذه حاجة عربية وإسلامية". ووفقا له، "إذا تخلت السعودية عنها، فسيتم تصويرها على أنها خائنة، والكرة الآن في ملعب نتنياهو".

من المواضيع التي تركز عليها زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، لإسرائيل، هي التطبيع المحتمل مع السعودية. وبعد وصوله من الرياض، اقترب الطرفان من التوصل الى الاتفاقيات المتعلقة بالتحالف الدفاعي بين الدولتين. ورغم ذلك، يبدو أنه بالنسبة للسعوديين، لا يوجد تحول في موقفهم من مسألة الدولة الفلسطينية في إطار التطبيع مع إسرائيل.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان توصل إلى "اختراق كبير" خلال زيارته للشرق الأوسط في طريقه للتوصل إلى اتفاق مع السعودية، في مسعى من شأنه أن يؤدي إلى التطبيع بين الرياض وإسرائيل. وأضاف "إنها شبه نهائية". ووفقا له: "نعتقد أننا قريبون جدًا، ونعتقد أن هذا يمكن أن يؤدي أيضًا في النهاية إلى دولة فلسطينية". وأشار كيربي إلى أن السعوديين قالوا أيضًا إن الاتفاق قريب جدًا.

رغم اقتراب الرياض وواشنطن من اتفاقيات حول التحالف الدفاعي الأمني بين البلدين، لكن على ما يبدو فإن الاتفاق بشأن الدولة الفلسطينية ليس في المتناول، خصوصا بعد المواجهة العلنية بين رئيس الوزراء نتنياهو والوزير بيني غانتس، والتي كان من الواضح من خلالها أن نتنياهو يعارض بشدة دعم دولة فلسطينية كجزء من التطبيع مع المملكة العربية السعودية.