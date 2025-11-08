قضية الموت الغامض: إعدام مصرية سمّمت زوجها وأطفاله الستة في المنيا

أصدرت محكمة مصرية اليوم (السبت) حكمًا بالإعدام شنقًا على سيدة تبلغ من العمر 26 عامًا، بعد إدانتها بقتل زوجها وأطفاله الستة عن طريق دسّ السم في الخبز، في جريمة هزّت الرأي العام المصري خلال الصيف الماضي.

وقعت الجريمة في محافظة المنيا بصعيد مصر، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمة، وتدعى هاجر (الاسم الأول فقط نُشر وفقًا للقانون المحلي)، أقدمت على تسميم زوجها ناصر محمد وأطفاله الستة من زوجته الأولى، انتقامًا منه بعدما قرر العودة إلى زوجته السابقة ورفض طلاقها.

https://x.com/i/web/status/1987153489739321656 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وبحسب محاضر التحقيق، أعدّت الزوجة الخبز وخلطته بمادة سامة قاتلة، وقدّمت الطعام للعائلة دون إثارة شكوك. بعد تناول الوجبة، بدأ الأطفال يعانون من آلام شديدة ودوار وارتفاع في الحرارة، قبل أن يفارقوا الحياة واحدًا تلو الآخر داخل المستشفى. الزوج نفسه توفي بعد أيام متأثرًا بالتسمم، فيما نُقلت الجثة الأخيرة – لطفلته الصغرى – بعد أن ظلت في العناية المركزة لعشرة أيام.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة من المحكمة المتهمة وهي تقف أمام القاضي بملامح جامدة، فيما قضت المحكمة بإعدامها شنقًا بعد إدانتها بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.