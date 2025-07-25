الوسيط الأمريكي: "الاتفاق ممكن - التأخير في صالح نتنياهو"

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صرح الوسيط الأمريكي بشارة بحبح، المنخرط في المحادثات بين إسرائيل وحماس، اليوم الجمعة، في مقابلة مع قناة "العربية" أن الخلافات بين الجانبين تضيق، لكن التأخير في المفاوضات يخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأضاف "حماس أبدت تحفظات على وجود قوات الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق مأهولة بالسكان في قطاع غزة، لكن الخلاف الآن يقتصر على عشرات الأمتار فقط - إنه فرق صغير ولكنه مهم".

وتابع أن على حماس قبول العرض الحالي: "إذا قبلتم، فستنجحون في إحراج إسرائيل وإظهار من يرفض الاتفاق حقًا". وأضاف بحبح أنه لم يتلقَّ أوامر بمغادرة الدوحة بعد، وينتظر محادثة مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وكشف بشكل مفاجئ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيد قيام دولة فلسطينية. لكن إدارته تعمل وفق منطق الصفقات - وعلى حماس أن تفهم ذلك. من لا ينتهز الفرصة يخسر، كما أكد. وفي الختام، حذّر من أن "تأخير المفاوضات يضر بسكان غزة، لكنه يخدم مصالح نتنياهو السياسية".

وفي السياق تبادلت الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وحركة حماس من جهة أخرى، اليوم الجمعة، الاتهامات حول فشل مفاوضات غزة. وبدا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تخليا، الجمعة، عن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مع حركة حماس، وذلك بعد يوم من سحب وفديهما من المحادثات.

واتهم الرئيس الأميركي، ترامب، اليوم الجمعة، حركة حماس بأنها لا ترغب في إبرام اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى، نقلا عن "رويترز".

وصرح ترامب أمام صحافيين قبيل مغادرته إلى اسكتلندا: "حماس لم تكن ترغب حقا في إبرام اتفاق. أعتقد أنهم يريدون أن يموتوا. وهذا أمر خطير للغاية".وأضاف: "لقد وصلنا الآن إلى آخر الأسرى، وهم يعلمون ما سيحدث بعد استعادة آخر الأسرى. ولهذا السبب تحديدا، لم يرغبوا في عقد أي اتفاق".

ومن ناحية أخرى، اتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، اليوم الجمعة ،المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف"بمخالفة السياق الذي جرت فيه جولة المفاوضات الأخيرة" بعدما أشار إلى تعثر المفاوضات غير المباشرة بين الحركة وإسرائيل للتوصل إلى هدنة في غزة.وقال: "تصريحات المبعوث الأميركي ويتكوف السلبية، تخالف السياق الذي جرت فيه جولة المفاوضات الأخيرة تماما، وهو يعلم ذلك تماما، ولكنها تأتي في سياق خدمة الموقف الإسرائيلي"، نقلا عن "فرانس برس".

ومن الجانب الإسرائيلي، أعلن بنيامين نتنياهو أن حكومته تدرس الآن خيارات "بديلة" لتحقيق أهدافها المتمثلة في إعادة الأسرى من غزة وإنهاء حكم حركة حماس في القطاع.