"بعد تصريحات ترامب عن تهجير الغزيين"|| تقرير: الأردن مستعد لإعلان الحرب ضد إسرائيل

أفاد الموقع الإخباري البريطاني "ميدل إيست آي" أن "الأردن مستعد لإعلان الحرب على إسرائيل إذا حاول نتنياهو ترحيل الفلسطينيين قسراً إلى أراضيه". كما أفادت مصادر مطلعة في الأردن وإسرائيل أن "آخر ما يريده الأردن هو الحرب، وهو يسعى إلى حل سلمي، لكن الأردنيين مصممون على إغلاق الحدود إذا بدأ اللاجئون بالعبور إلى البلاد، فإذا أصرت إسرائيل على فتح الحدود - فسيكون ذلك ذريعة للحرب".

إلا أن التقرير يؤكد أن "الأردنيين لا يعيشون في وهم أنهم قادرون على الفوز في حرب مع إسرائيل، بل يعتقدون أنه لن يكون أمامهم خيار سوى القتال".

وكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته مساء الثلاثاء وقال إنه :"لا يوجد للفلسطينيين بديل- سوى ترك قطاع غزة" ووفقا "أريد أن أرى الأردن ومصر تستقبل الفلسطينيين". وأضاف ترامب "إنه لا يدعم استيطان إسرائيلي في القطاع".

وعلى صعيد متصل أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية نقلا عن مصادر بأنه توجد إمكانية ان يصل كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الى اجتماع مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. ووفقا لمسؤول في الرئاسة المصرية بإن السيسي وعبد الله الثاني من الممكن أن يجتمعا مع الطاقم المسؤول عن القضية الفلسطينية.